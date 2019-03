Cos’è la sindrome del cromosoma X fragile

Un aspetto che i futuri genitori devono tenere in considerazione quando decidono di avere un bimbo è il rischio correlato alla possibile trasmissione di malattie genetiche al feto. Sottoponendosi a un test preconcepimento è possibile capire qual è la probabilità che nasca un figlio affetto da una malattia genetica recessiva, quale ad esempio la sindrome del cromosoma X fragile (FXS).

Questa patologia è stata classificata tra le malattie rare, poiché è presente in meno di 5 casi su 10.000 nati [1], con un’incidenza maggiore nei maschi.

È stata descritta per la prima volta da Martin e Bell (per questo è anche nota come sindrome di Martin-Bell), ma solo nel 1991 è stato isolato il gene mutato responsabile della sindrome, ovvero FMR1 (Fragile X Mental Retardation 1), localizzato sul braccio lungo del cromosoma X. Questo braccio presenta una rottura nei pazienti affetti da FXS, da qui la definizione di “X-Fragile”. [1,2]

Il gene FMR1, in condizioni normali, presenta da 6 a 53 ripetizioni della tripletta CGG. Tuttavia, le ripetizioni sono presenti in maniera variabile nella popolazione. Si hanno infatti 4 casi:

-normale (5-45 ripetizioni di CGG nel gene FMR1)

-intermedio (45-55 ripetizioni)

-pre-mutazione (da 55 a 200 triplette ripetute)

-mutazione completa (oltre 200 ripetizioni).

Si manifesta la sindrome quando il numero delle ripetizioni è superiore a 200. Tuttavia, ripetizioni di tipo intermedio e pre-mutato tendono a espandersi durante la trasmissione alla generazione successiva, fino a portare alla comparsa della malattia nel figlio. [3]

Il gene FMR1 codifica per una proteina (denominata FMRP, Fragile X Mental Retardation Protein) di tipo regolatorio, che è coinvolta in meccanismi di sviluppo cognitivo dell’individuo, come il trasporto di RNA messaggero e la sintesi proteica a livello delle sinapsi dei neuroni. Una mancanza di tale proteina comporta la comparsa di sintomi a livello cognitivo, comportamentale e fisico [1].

I soggetti affetti dalla sindrome dell’X-fragile presentano:

-disabilità intellettiva, difficoltà di apprendimento e nel linguaggio, difficoltà motorie e dell’equilibrio;

-iperattività, a tratti aggressività, timidezza, ansia, difficoltà nel prestare attenzione, comportamenti di tipo autistico;

-scarso tono muscolare, ipersensibilità delle giunture, viso stretto e allungato, fronte e mandibole prominenti, orecchie larghe e sporgenti, piedi piatti, prolasso della valvola mitrale e macroorchidismo nei maschi [1,4].

Non esistono cure per questa sindrome, è possibile solo alleviare i sintomi con terapie fisiche, chirurgiche, farmacologiche e psicologiche. È perciò importante conoscere il proprio rischio riproduttivo sottoponendosi a un test genetico, quale, ad esempio, il test preconcepimento Igea: si effettua su un prelievo di sangue e identifica le più comuni e gravi malattie genetiche recessive, autosomiche o legate al cromosoma sessuale X.



A cura di: Ufficio Stampa Sorgente Genetica

