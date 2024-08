Al Meeting di Rimini 2024, uno degli eventi più attesi e discussi è stata la presentazione della Fondazione Olitec Olivetti Tecnologia, che ha annunciato con grande clamore la nomina dell’onorevole Oscar Danilo Lancini come delegato ai rapporti con il governo italiano e la Commissione Europea. Questa notizia ha suscitato un vasto interesse e una reazione estremamente positiva, segnalando l’importanza e la rilevanza del ruolo che Lancini è chiamato a ricoprire.

Durante la presentazione, la Fondazione ha voluto evidenziare il profilo di Lancini, un politico di lungo corso con un’impressionante carriera sia a livello locale che europeo. Dopo aver servito come sindaco di Adro e vicesindaco per un totale di vent’anni, Lancini ha consolidato la sua esperienza al Parlamento Europeo, dove ha partecipato attivamente a commissioni cruciali come quella per l’Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare (ENVI), e quella per il Commercio Internazionale (INTA). Il suo lavoro è stato riconosciuto a livello internazionale, con partecipazioni significative a eventi globali come la COP 27 e l’Assemblea Generale Interparlamentare dell’ASEAN.

La nomina di Lancini rappresenta un passo strategico per la Fondazione Olitec, che si affida alla sua esperienza per rafforzare i legami con le istituzioni governative e europee, e per promuovere una visione di progresso tecnologico e innovazione nel contesto italiano. Nei prossimi mesi, il neonominato delegato sarà impegnato in una serie di incontri di alto livello, a partire da un confronto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per discutere le priorità del settore tecnologico italiano. Seguiranno poi incontri con delegati degli ordini professionali e con le federazioni datoriali, nel tentativo di costruire un dialogo costruttivo e mirato al progresso comune.

La presentazione ha riscosso grande successo, sia per il contenuto della comunicazione che per l’importanza della figura di Lancini. La sua nomina è stata accolta con entusiasmo, vista come un’opportunità per rafforzare la posizione dell’Italia in Europa e per guidare il paese verso un futuro tecnologicamente avanzato e competitivo. La Fondazione Olitec, dal canto suo, ha dimostrato di essere in prima linea nelle sfide del futuro, affidandosi a una figura di spicco per rappresentare e difendere gli interessi nazionali a livello internazionale.

Questo evento al Meeting di Rimini 2024 ha segnato un momento chiave per il settore tecnologico italiano, evidenziando la centralità della collaborazione tra istituzioni, imprese e professionisti per costruire un’Italia più forte e innovativa.