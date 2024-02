Dal 5 al 7 aprile, a Campi Bisenzio, torna dopo il grande successo dello scorso anno, il Festival di letteratura working class, un evento culturale collettivo nel vivo di un conflitto sociale, diverso dal semplice consumo culturale delle consuete kermesse del libro, che ha coinvolto ed entusiasmato migliaia di persone, facendo parlare di sé in Italia e all’estero.

Il Festival è come sempre organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica Gkn – che si è dotato di una sezione culturale animata da operai e solidali intitolata Convergenza culturale – con la collaborazione dell’Arci Firenze. In questa seconda edizione del Festival, sempre diretto da Alberto Prunetti, si indagheranno i linguaggi e le geografie della letteratura working class, invitando ospiti dalla Svezia, dall’Inghilterra, dalla Norvegia, dalla Francia, dalla Spagna e non solo.

Per riuscire a sostenere tutti i costi organizzativi è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - dove ogni donazione avrà come premio un numero corrispondente di titoli usciti finora nella collana working class di Alegre.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/torna-il-festival-di-letteratura-working-class/