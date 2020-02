Huawei oggi ha presentato in Europa un nuovo ed interessante smartphone di fascia media: il Huawei P40 Lite.

Questo smartphone ha praticamente tutto quello che serve per renderlo uno smartphone interessante.

Fin da subito si può notare un ampio display con un piccolo foro per la fotocamera frontale, mentre il cuore del dispositivo è il SoC Kirin 810 (il SoC realizzato da Huawei che può garantire ottime prestazioni). Presente quattro fotocamere posteriori che possono essere utilizzate per scattare foto in diverse condizioni. Presente anche una grande batteria (con supporto alla ricarica rapida, ovviamente) ed il chip NFC.

Tutto sembra perfetto, ma c'è una mancanza che potrebbe spingere molti a non acquistarlo (anche se in realtà Huawei ha cercato di sopperire a questa mancanza nel migliore dei modi).



Queste le caratteristiche del prodotto:

Display: IPS, 6.4″, Full HD+

CPU: Kirin 810

GPU: Mali-G52 MP6

RAM: 6GB LPDDR4x

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 256GB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (48MP f/1.8 + 8MP grandangolare FOV 120° + 2MP sensore per il calcolo della profondità di campo + 2MP sensore per le macro), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0

Batteria: 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali laterale, USB di tipo C

Non dispone di Google Play services, ma solamente di Huawei Mobile Services