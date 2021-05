In occasione della ricorrenza della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia che si celebra il 17 maggio di ogni anno, l’UNAR- Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni del Dipartimento per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri lancia la campagna di comunicazione #DirittoDiessere.

L’obiettivo è quello di promuovere nell’opinione pubblica la cultura del rispetto e della non discriminazione, riflettendo sugli stereotipi e sui pregiudizi per prevenire e contrastare ogni forma di odio e violenza nei confronti delle persone LGBTI.

#DirittodiEssere #nodiscriminazione #unar