L'Hilton Sorrento Palace è sempre pronto a sorprendere con novità che rendono unica l'estate. Il countdown è già iniziato per l'inaugurazione di "La Terrazza Lounge Bar" un luogo esclusivo, accattivante e suggestivo per vivere il Sunset Aperitif nel magico e decantato golfo di Sorrento, con un panorama mozzafiato e vista Vesuvio: uno spettacolo imperdibile!

Creata per offrire un'esperienza sensoriale diversa dal solito, "La Terrazza" è un concept bar di nuova generazione che coniuga la bellezza senza tempo dell'ambiente circostante con il design raffinato ed elegante degli spazi arredati, una scelta musicale di alto profilo secondo le mode internazionali e proposte gourmet che promettono food experience da tutto il mondo.

La grande novità di questa Stagione all'Hilton è l'apertura, per la prima volta, non solo agli ospiti dell'Hotel, ma anche alla clientela esterna, pare dare l'opportunità ai visitatori italiani e stranieri di godere di un'esperienza innovativa, che solo poche location al mondo possono vantare.

Le serate sono concepite come momenti di intrattenimento a 360 gradi: gli ospiti potranno sperimentare tutte le sfumature possibili del gusto attraverso originali drink, signature cocktail, alternative green e una carta dei vini d'eccellenza. Allo stesso tempo, gli assaggi di finger food valorizzeranno sia i sapori del territorio che le proposte nazionali e quelle tematiche di altri Paesi, per trasportare gli ospiti in atmosfere inaspettate. Gli chef più rinomati della cucina nazionale e internazionale firmeranno con il loro tocco sapiente le serate in programma.

Ma per un'esperienza veramente immersiva ed emozionale, l'attenzione si concentra sulla colonna sonora degli eventi, studiata ad hoc da dj esperti nell'aperitif entertainment e da ospiti eccezionali. Per questo, la direzione artistica de "La Terrazza Lounge Bar" è curata da un personaggio di spicco del panorama musicale, il dj e producer Nello Simioli - per Cogito Communication Srl.

La sua incredibile esperienza e la sua carriera lo hanno portato in giro per il mondo ad esibirsi nei locali più trendy e nei top club più esclusivi, da Londra a Parigi, da Miami a Dubai passando per St. Tropez, Dhaka, St. Moritz, Ibiza e molti altri Paesi. È stato dj e direttore artistico per oltre 20 anni del Club Sottovento a Porto Cervo, in Sardegna, uno dei locali italiani più famosi a livello internazionale. Con la società Cogito Communication ha creato eventi da 60.000 persone, avvalendosi della collaborazione di personaggi del calibro di Bob Sinclar, Benny Benassi, Louie Vega, Roger Sanchez, Cece Rogers, Dj Albertino, Alex Gaudino, Ministry Of Sound... e tantissimi altri artisti e performer.

Per le serate d'apertura, il 10 e 11 giugno, a partire dalle ore 18, Simioli ha scelto di affidare La Terrazza alle mani esperte di Andrea Gambardella, uno dei music selector più amati del panorama italiano, sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, per il suo stile unico, inconfondibile e senza tempo, che ha contribuito a fare la storia della musica dance in tutto il mondo. Gambardella si è esibito nei club underground più noti di Londra e Miami. Il pubblico ricorda alcune delle sue "gig" leggendarie in location nostrane come il Bridge di Panarea, il Mito di Positano, La Mela a Napoli, il Musmè a Capri e molti altri in tutta Italia.

Ad affiancarlo alla consolle ci sarà lo stesso Nello Simioli, che avrà il piacere di dirigere alcune serate in programma, ma anche di riservarsi dei preziosi camei, al fianco di colleghi e amici dj. Resident dj DeeFrans; producer internazionale che vanta collaborazioni illustri e notevoli risultati discografici. All'inaugurazione non mancheranno nemmeno le note dell'inconfondibile saxdi Salvatore Sentella, che contribuirà a rendere memorabili le serate di questo anticipo d'estate.

Il weekend continua Sabato 12 giugno il primo guest internazionale; direttamente dal COYA di Montecarlo in consolle si esibirà Carmine Sorrentino, il dj di punta anche del Jimmy'z e del Buddha Bar proprio nel principato di Monaco.

Via Rivolo S.Antonio, 13, 80067 Sorrento NA

https://www.hiltonsorrentopalace.it

081 878 4141