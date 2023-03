Finalmente il reality è iniziato, l’appuntamento è fissato alle ore 21 ogni mercoledì, canale Ottochannel tv, canale 16 con le nuove puntate di "Prenditi cura di me" dedicato al benessere psicofisico, cui ha preso parte Gravante Jessica, giovane docente e sommelier di Grazzanise (CE).

La sua partecipazione al reality è data dalla voglia di riscatto, di prendersi cura di lei e non delle persone.

Per tanti anni la sua immagine sui social era un innesto tra perfezione ed esibizionismo, che col passare del tempo ha svelato di non essere perfetta, di allontanare quest'immagine riflessa e di affidarsi ad un cambiamento fisico ma soprattutto psicologico e lo farà partecipando al primo reality della trasformazione.

Tra le aree più importanti ripropongono la Nutrizione, il fitness e la psicoterapia per ottenere la ricetta perfetta della rinascita in tv. Per la prima volta sugli schermi, grazie all'ideatore del programma Massimiliano Gaudino, psicoterapeuta, maestro del cambiamento fisico e mentale, affiancato dalla madrina del format Rosanna Vigorito.

Ogni team è composto da tre coach. Per il fitness: Francesco Pappadia e Marco De Rosa, personal trainer in forze al Caravaggio, Giuseppe Pisano e Tania Ricciardi, nutrizionisti.

A presentare il reality Simonetta Ieppariello, conduttrice di Ottochannel tv, mentre a consigliare i giudici ci saranno i due “opinionostri”, Imma Capasso e Nello De Blasiis e Bruno Ciniglia fotografo.

Ogni team è composto da 6 concorrenti e ciascun team ha come punto di riferimento dei coach professionisti ed esperti del settore.

Ci auguriamo che ogni telespettatore da casa possa seguire il programma divertendosi e provare emozioni con il reality innovativo "Prenditi cura di me".