Insieme al cantante ballerino di Amici 7 Noseal, Cecilia Gayle torna a far ballare l'estate 2022. Succede oggi, dopo che la sua "El Pam Pam" è stata per un periodo un vero e proprio inno… ed oggi è qualcosa di più: è un vero e proprio evergreen. "Volevo far conoscere ai giovani il mio brano e proprio in uno dei momenti più adatti, l'anno zero dopo il Covid"- dice l'artista "è la canzone giusta per togliere lo stress, dare relax, coinvolgere".

Guardare il video del brano su YouTube - https://youtu.be/BW8oCO3xDbs - vuol dire senz'altro non riuscire a smettere di ballare. "El Pam Pam è uscito nel 1998 e mi ha regalato tantissimo successo a livello mondiale, tuttora è rimasto un classico dei balli di gruppo e dopo anni riesce a riempire le piste da ballo", continua Cecilia Gayle.





Quale è la caratteristica di questo El Pam Pam rivisitato?"E' più reggaeton, i suoni sono più attuali, ma ha lo stesso sapore, sprigiona calore ed energia. Non ti stanca, lo senti addosso, per me è come un multivitaminico capace di strappare a tutti solo sorrisi. Sapevo che era una musica coinvolgente, ma anni fa non avevo capito cio' che avrebbe dato al pubblico, ora, invece, sono più consapevole".

Avete realizzato anche un bellissimo video…"Abbiamo girato sulla splendida spiaggia di Mondello a Palermo, l'atmosfera era già' estiva, con la gente sul lido. Il ritmo è quello dance, più moderno dell'originale, è un mix di tradizione e innovazione per tutti gli amanti dI El Pam Pam che possono ancora ballarlo e tornare a lasciarsi andare. Io voglio contagiare i ragazzi delle nuove generazioni con questo remix; andremo nelle piazze, nei villaggi, nelle discoteche, sulle spiagge e diventerà la colonna sonora dell'estate del 2022".

In previsione ci sono diverse ospitate tv; come è cambiato il mondo della musica oggi a tuo parere?"Ci sono tante belle canzoni, ma è cambiato il modo di comunicare, tutto è più veloce, come la nostra modalità di accettare le cose. Avevo già provato a rifare El Pam Pam, tempo fa, ma non aveva questa energia, oggi, invece, grazie a Noseal, al secolo Antonino Lombardo, siamo riusciti a realizzare un ottimo prodotto. Tutto è nato quasi per caso, durante una serata di lavoro durante la quale eravamo tutti e de ospiti musicali ed eccoci qui, con 'El Pam Pam' del 2022!".

La collaborazione è nata dal sogno di Cecilia Gayle di far conoscere alla nuova generazione i suoi ritmi che dopo tutti questi anni riescono ancora a riscaldare i cuori e riempire le piste. Noseal ha saputo dare a El Pam Pam quella sonorità attuale senza stravolgere l'essenza del sound originale. E Cecilia non ha esitato ad accettare la proposta.

"El Pam Pam RMX è gioia, è una musica sana, divertente e coinvolgente", conclude Cecilia Gayle. "In questo momento buio , il ritmo de El Pam Pam RMX è un raggio di sole che può aiutare le persone ad uscire della tristezza, dalla depressione e dallo stress, perché la musica è vita, supera i confini e oltrepassa le divisioni".



