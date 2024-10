A Roma Termini, il parcheggio Piastra di FS Park è diventato un fulcro essenziale per la mobilità urbana, grazie a una serie di servizi innovativi e intermodali. L’area offre soluzioni efficienti e inclusive per i viaggiatori che utilizzano il sistema ferroviario e i trasporti pubblici.



FS Park a Termini: accessibilità, elettrico e intermodalità cambiano il concetto di sosta

Il parcheggio Piastra della Stazione Termini, ormai attivo da diversi mesi sotto il brand FS Park, si è rapidamente affermato come un esempio di mobilità intermodale e inclusiva. Con i suoi tre piani e circa 1.400 posti auto, l’hub offre una vasta gamma di servizi, tra cui colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, posti riservati per le donne in gravidanza e per le persone con mobilità ridotta, videosorveglianza e telepedaggio. L'inclusività e la sostenibilità, cardini del progetto, si riflettono nell'integrazione tra trasporto pubblico e parcheggio, grazie ai collegamenti pedonali diretti con i marciapiedi ferroviari e le aree urbane circostanti. All'evento di presentazione, l'Amministratore Delegato di FS Park Andrea Destro aveva sottolineato l'importanza di trasformare il parcheggio in un vero hub multimodale, dichiarando: “Il nostro obiettivo è cambiare il concetto di parcheggio, rendendolo più accessibile e integrato con il trasporto pubblico”.



FS Park: come nasce il nuovo brand del Gruppo FS

FS Park rappresenta la nuova frontiera nella gestione della sosta per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nata in seno alla storica Metropark, attiva da oltre 30 anni. Fondata nel 2024, la società ha ereditato l'esperienza del passato con una mission chiara: rivoluzionare il parcheggio trasformandolo in un punto di snodo intermodale, sostenibile e digitale. FS Park gestisce attualmente 90 aree di sosta in tutta Italia, con l'obiettivo di espandersi a 250 nei prossimi dieci anni. Tra i servizi offerti spiccano le postazioni di ricarica per veicoli elettrici, il car sharing, il telepedaggio e la videosorveglianza, mentre la tecnologia innovativa, come il sistema theBreath per il miglioramento della qualità dell’aria, testimonia l’impegno verso una mobilità green. FS Park punta anche all'inclusività con iniziative come corsi di formazione per la lingua dei segni, garantendo così un’assistenza dedicata a tutti i viaggiatori.