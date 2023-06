Salve Pasquale e benvenuto! Come è nata la tua passione per la psicologia?



La mia passione per la psicologia è nata dopo aver letto Cos’è la psicologia e Cos’è la psicanalisi, due testi di Pierre Daco. Volevo capire perché mi sentivo timido nonostante mi fossi laureato in Scienze Agrarie con 110!



Quando è nato il tuo amore per la scrittura?

Non appena andai in pensione nel 2006, divenni un collaboratore del network più che puoi.it ed ebbi molto successo con i miei articoli di crescita personale.



Perché consiglieresti i tuoi libri?

Perché sono il frutto della mia esperienza personale e della mia stessa crescita personale.



Cosa pensi dell’editoria italiana?

Dopo le due prime inevitabili fregature, feci il grande sforzo di utilizzare la piattaforma Kindle di Amazon ed un po’ alla volta sono diventato un esperto. Faccio tutto da solo: scrivo e impagino il libro. Il salto di qualità è avvenuto nel 2016 quando Amazon ha iniziato anche a stampare i libri.



Quale consiglio daresti a chi si vuole approcciare al mondo della scrittura?

Per diventare bravi scrittori occorre scrivere molto. Più si scrive più diventa piacevole e agevole scrivere. Quando si scrive un libro avviene anche la maturazione dello scrittore stesso che impara o scopre lui per primo tantissime cose.



Vuoi la felicità? Eccola! Come nasce questo scritto?

Questo saggio è la continuazione ed il perfezionamento del saggio precedente che mi aveva a dir poco illuminato: Le emozioni sono la reazione del cuore ai nostri pensieri! Con questo saggio molto poderoso pubblicato alla fine del 2019 sempre sulla piattaforma Amazon, ho fatto tantissime scoperte interiori e non volendo ho compreso anche il meccanismo delle emozioni che tuttora è ignorato dalla stragrande maggioranza degli addetti ai lavori. In questo nuovo saggio ho introdotto le emozioni neutre, quelle che calmano il cuore, estrapolandole da quelle positive. La grande scoperta del meccanismo delle emozioni è dovuta al fatto che paragonai i pensieri ai semi. Nominando i semi sai quale pianta nasce e nominando i pensieri sai l’emozione corrispondente.

I pensieri di paura diventano l’emozione della paura.



Progetti futuri?

Ho compreso ultimamente tantissime cose che spesso non combaciano con la cultura corrente, come se fossi diventato un pioniere in ambito psicologico. Per es. se si fa una ricerca sul cervello, si scoprono tantissimi cervelli nella nostra testa. Insomma c’è ancora tanta confusione. Invece il cervello è uno solo ed è diviso in due emisferi opposti che hanno tantissime funzioni tra loro complementari. Ho la presunzione di rendere tutto più facile e chiaro. Certo, scriverò ancora moltissimi saggi!





