Si è tenuto nel Salone degli Specchi a Palazzo dei Leoni l’incontro dal titolo “Per non dimenticare”, dedicato a commemorare le vittime dell’Olocausto nella data dal forte valore simbolico del 27 gennaio, organizzato dal Servizio “Cultura” della I Direzione. All'iniziativa ha partecipato una folta rappresentanza di studenti delle scuole superiori del territorio provinciale.

Il 27 gennaio 1945 è il giorno, in cui alla fine della seconda guerra mondiale i cancelli del complesso di campi di concentramento di Auschwitz, nei pressi di Cracovia in Polonia, vicino a quelli che erano all’epoca i confini con la Germania, dopo una durissima battaglia, furono abbattuti dalla sessantesima armata dell’esercito sovietico, che si trovò davanti uno scenario di desolazione e di morte al di là di ogni immaginazione.

In Italia è stato deciso di ricordare questa data istituendo la “Giornata della Memoria” con una legge, la 211 del 2000, composta da due semplici articoli, che prevede l’organizzazione di cerimonie, incontri ed eventi commemorativi e di riflessione, rivolti in particolare alle scuole ed alle nuove generazioni con lo scopo di “non dimenticare mai” questo momento drammatico del nostro passato di italiani ed europei, affinché, come dice la stessa legge “simili eventi non possano mai più accadere”.

Non si tratta di una celebrazione; ma del sottolineare quanto sia importante studiare e ricordare ciò che è successo in passato. L’ONU nel 2005 ha proclama il 27 gennaio Giornata Internazionale della Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto.

Dopo i saluti istituzionale del Sindaco Metropolitano Federico Basile, i lavori sono stati introdotti e moderati dall’ avv. Anna Maria Tripodo, dirigente della I Direzione. Sono quindi intervenuti: il prof. Santo Longo, Dirigente Scolastico dell’I. C. BOER - Verona Trento ed il Presidente del CPS Consulta Provinciale Studentesca Emilia Pace. Hanno presentato le relazioni “Le vicende e il retaggio della Shoah” del prof. Salvatore Bottari, “Ebrei e neofiti in Sicilia nel Quattro e Cinquecento” del dott. Giuseppe Campagna. È stato proiettato il video sul tema della Shoah realizzato dalle dipendenti Anna Giuffrè e Caterina Saccà. Hanno parteciperanno all’evento l’Orchestra dell’I. C. BOER - Verona Trento, diretta dal Maestro C. Garufi, e l’U.S.R. Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina.