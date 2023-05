Il segretario dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha rilasciato al El Pais una intervista in cui rimprovera governi e imprese di non impegnarsi a sufficienza per combattere il cambiamento climatico, biasimando anche l'Europa per non aver finora licenziato una politica migratoria comune a livello continentale.

Guterres ha parlato anche della guerra in Ucraina, facendo intendere quanto sia impossibile al momento non solo una soluzione pacifica del conflitto, ma anche poter avviare dei negoziati in modo da poter arrivare a tale traguardo... perché "entrambe le parti sono convinte di poter vincere".

"Ho già detto che i negoziati di pace non avranno luogo al momento, ma spero che ci saranno in futuro. Si parlava di un'offensiva invernale russa e di una ucraina in primavera: è chiaro che entrambe le parti sono totalmente coinvolte nella guerra. ..."[Quella della Russia] è stata un'invasione contraria al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite, ma non mi sembra che la Russia sia disposta a ritirarsi dai territori che sta occupando e penso che l'Ucraina auspica di poterli riconquistare. ... Le Nazioni Unite stanno facendo il possibile per avere un dialogo con entrambe le parti per risolvere questioni concrete",

Ha poi aggiunto Guterres, per sottolineare l'impegno dell'Onu in relazione alle esportazioni di grano, cibo e fertilizzanti, il cui blocco aveva innescato difficoltà economiche e di approvvigionamento per molti Paesi, in particolare quelli a medio e basso reddito.