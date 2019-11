Sul finire della scorsa settimana, a mercati chiusi, è arrivata la decisione di Moody's riguardo al rating del Sud Africa.

Si temeva un declassamento a "junk", ovvero spazzatura, che alla fine però non c'è stato.

Tuttavia l'agenzia di rating avverte che se non cambieranno le cose, a febbraio potrebbe avvenire il downgrade.

Da quali fattori sono causati i timori di Moody's?

Diminuzione delle prospettive di crescita, aumento del debito pubblico, deficit di bilancio... un quadro non certo idilliaco, tale pertanto da giustificare il pessimismo da parte di Moody’s che non ha finora registrato segni di miglioramento che possano far prospettare un'inversione di tendenza per il futuro.