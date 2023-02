Ma "perché" i parlamentari si preoccupano tanto di andare a verificare se i detenuti hanno la TV a colori oppure no? E non si preoccupano, invece, di andare a verificare se nelle residenze per anziani i ricoverati vengono curati e custoditi e non presi a calci ed umiliati? Perché non si preoccupano di andare a verificare se negli asili nido i bambini vengono accuditi con professionalità e non schiaffeggiati e gettati per terra?

Perché i parlamentari non vanno a verificare, almeno nel collegio in cui sono stati eletti, se nei pronto soccorso i ricoverati vengono curati tempestivamente in maniera civile e non restino incustoditi nelle barelle in mezzo ai corridoi per ore e giorni? Perché un cittadino qualunque che ha bisogno di servizi forniti dal SSN deve mettersi in lista d'attesa e aspettare mesi nell'indifferenza generale mentre invece i delinquenti devoro ricevere le cure immediatamente sotto l'occhiuta sorveglianza nientemeno che dell'Unione Europea, che a quanto pare se ne frega altamente della qualità dei servizi (non) assicurati agli altri comuni cittadini?

Perché ai parlamentari non viene mai in mente di andare a verificare le condizioni di lavoro e retribuzione nei campi, magari quelli destinati alla coltivazione dei pomodori? E se "qualcuno" lo fa mette solo in piedi una sceneggiata indecorosa?

Perché in questo paese è più facile vedersi assicurati diritti se sei un delinquente e risulta più difficile se invece ti comporti bene? Perché?