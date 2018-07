Axel Ramirez & Rocco Siffredi: così lontani, così vicini

Una bizzarra controversia sta facendo il giro del web in queste ore. Pare che “lo stallone italiano” Rocco Siffredi, simbolo fallico italico, abbia pubblicato un’immagine che ricorda lo stile parodico del regista e scrittore partenopeo Axel Ramirez.

La pagina Twitter della PIF Production, la casa di produzione di film per adulti di cui Ramirez è il fondatore, ha pubblicato il 16 luglio un’immagine in bianco e nero che ricorda quella pubblicata dalla pagina della Juventus per annunciare ufficialmente l’acquisto del numero uno del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo.

Ramirez, noto tifoso del Napoli, ha probabilmente voluto ironizzare sull’affare del secolo del club bianconero. Il regista partenopeo non è nuovo a queste manifestazioni satiriche e controverse. L’anno scorso infatti diresse un film a luci rosse: “Pompa Tour XXX Parody” facendo una chiara ironia sull’evento itinerante che in quel periodo promuoveva Paola Saulino.

Il 18 luglio Siffredi, dal suo account Twitter, pubblica un’immagine dalla grafica molto simile a quella del regista partenopeo.

Anche se nell’immagine di Ramirez è evidente che si tratti di una burla, in quella di Siffredi non è ben chiaro il fine.

Il regista partenopeo, dal suo account Facebook, scherza su come tutti imitino la sua originalità. Anche questa volta Ramirez prende la questione con toni ironici.

Restiamo trepidanti in attesa di probabili sviluppi futuri.