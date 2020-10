Nizza, il 14 luglio 2016 fu protagonista di uno degli attacchi terroristici più gravi mai registrati in Europa. Un tunisino 31enne alla guida di un camion uccise 86 persone che stavano assistendo ai fuochi d'artificio per la festa della Bastiglia.

Oggi, Nizza è di nuovo protagonista di un attacco terroristico, con tre persone accoltellate e uccise all'interno della locale basilica di Notre Dame de l'Assomption. Più precisamente, due, un uomo e una donna anziana a cui è stata tagliata la gola, sono state ferite a morte all'interno della chiesa, mentre una donna che era riuscita a fuggire in un bar vicino dopo esser stata pugnalata più volte è poi deceduta a causa delle ferite riportate.

Successivamente è emerso che un testimone aveva dato l'allarme attraverso uno speciale sistema di protezione predisposto dal Comune.

Mentre le indagini sono in corso, il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha definito quanto accaduto un "attacco terroristico", aggiungendo che il sospetto autore, arrestato subito dopo, mentre aggrediva le vittime aveva gridato ripetutamente "Allah Akbar".





A woman has been beheaded and two other people have been killed in a suspected terrorist attack in the French city of Nice. A man, who's understood to have shouted "Allahu Akbar", has been arrested after it happened at a church.pic.twitter.com/ByRTLCYacE