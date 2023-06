Replay è il nuovo singolo per l’estate di Pavese Rudie. Arriva come una brezza marina in una giornata estiva, il nuovo singolo del cantautore reggae romano Pavese Rudie.

Estratto dal suo recente album Magg, Replay incarna la voglia di Pavese Rudie di far incontrare il Reggae con il Brasile, la Saudage con One Love, i suoni caldi del basso con l’elettronica – afferma l’artista – ll tutto avvolto da una melodia che richiama alla storia delle canzoni italiane.

Il videoclip di “Replay” è diretto da Sara Presutti, con le riprese e il montaggio di Alessandro Boggi, il mastering di Francesco Guadalupi e il missaggio di Dario Casillo, mentre la produzione video è stata affidata a Initia Production.