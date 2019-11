La polizia ha confermato che l'aggressione avvenuta nel pomeriggio sul London Bridge è da considerarsi un attacco terroristico.

L'aggressore, prima di essere bloccato, ha ucciso due persone e ferite altre tre, di cui una è in pericolo di vita.

L'attentatore è stato poi bloccato sul London Bridge da un gruppo di persone che lo ha disarmato, mentre nel frattempo è intervenuta la polizia che gli ha sparato uccidendolo sul colpo.





We took three people to two hospitals following the incident in London Bridge today.



We declared a major incident & worked closely with @metpoliceuk & @CityPolice



The thoughts of us all at LAS are with everyone who has been affected by what's happened.https://t.co/IEmvBWpLJN pic.twitter.com/Plzrz9aecb