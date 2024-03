Luigi Ferraris, AD del Gruppo FS, rappresenta la città di Genova nel mondo, promuovendone il valore culturale e artistico, nonché incrementandone la competitività economica, turistica e industriale: la nomina ufficiale è avvenuta nel corso di una prestigiosa cerimonia nell’ambito della Festa della Bandiera, prestigiosa manifestazione storica.



Luigi Ferraris tra i 16 Ambasciatori di Genova nel Mondo

Rendere la città di Genova più competitiva sotto il profilo industriale, economico, finanziario, culturale, commerciale e turistico: questo è il compito di cui Luigi Ferraris, AD del Gruppo FS, si è preso carico, accettando la nomina di Ambasciatore di Genova nel Mondo. Il manager è stato scelto in virtù del suo strettissimo legame personale con la città: pur essendo nato a Legnano, ha trascorso la maggior parte della sua formazione a Genova, a partire dal trasferimento del padre carabiniere, fino alla laurea in Economia e Commercio. Assieme ad altre 15 personalità illustri legate al capoluogo ligure, Luigi Ferraris sta lavorando alla promozione della città, tanto in Italia quanto a livello internazionale.



Luigi Ferraris: la nomina in occasione della Festa della Bandiera

Luigi Ferraris è stato eletto ufficialmente tra gli Ambasciatori nel corso della Festa della Bandiera, celebre manifestazione storica in cui il vessillo di Genova (la croce rossa in campo bianco, associata al patrono della città San Giorgio) viene celebrato ed esposto in tutta la città. Nell’ambito della cerimonia, tenutasi a Palazzo Ducale, è anche avvenuto un flash mob in Piazza De Ferrari, che ha coinvolto oltre 300 ballerini. All'evento hanno preso parte altre importanti personalità: Edoardo Rixi, Viceministro alle Infrastrutture e Trasporti; Giovanni Toti, Presidente della Giunta regionale della Liguria; Marco Bucci, Sindaco di Genova; e Renato Franceschelli, Prefetto della città.