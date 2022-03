"Se devi dire una bugia, dilla grossa", la tournèe teatrale continua a conquistare il pubblico.

Produce la Ginevra media production di Gianluca Ramazzotti , e l’attore è anche nel cast dei protagonisti con Paola Barale, Paola Quattrini, Antonio Catania, Nini Salerno.



Anche a Roma e a Milano "Se devi dire una bugia, dilla grossa", con una lunga tournée in giro nelle maggiori città d’Italia da mesi, continua con successo la tournée teatrale.

Arriva così finalmente anche a Roma (al Quirino) sino alla fine del mese di marzo e poi subito anche a Milano (al Manzoni) dopo una lunga tournée in giro in tantissimi tratti d’Italia da mesi con grandissimo successo .

Un capolavoro della commedia internazionale, cavallo di battaglia della ditta Dorelli-Quattrini-Guida che debuttò in Italia nel 1986 con la regia di Pietro Garinei e ora di nuovo sul palcoscenico.





Questa versione rinfrescata e attualizzata da Iaia Fiastri, con nuova messa in scena di Luigi Russo, nasce per festeggiare i cento anni dalla nascita di un grande uomo di teatro come Pietro Garinei.

L’allestimento è ispirato a quello originale firmato dalla ditta Garinei & Giovannini, con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda ormai nota del Ministro del Governo De Mitri, che vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un membro femminile del governo.

La situazione gli sfuggirà subito di mano, dando il via ad una girandola di equivoci, battibecchi e colpi di scena sempre più fitti, all’insegna del più sano divertimento. La versione attualizzata da Iaia Fiastri vede protagonisti i vulcanici Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti, con la partecipazione di Paola Quattrini che per la terza volta interpreta il ruolo della moglie dell’onorevole.

Gianluca Ramazzotti , attore e produttore , volto del Bagaglino e di tante fiction televisive, nonché affermato professionista teatrale , e ‘ la vera anima si questo divertentissimo spettacolo teatrale , un vero classico in chiave moderna, e come produttore ma anche da attore , ha in serbo nuovi interessanti progetti con la Ginevra Media Production.