I talebani, che ormai controllano il confine con il Pakistan, continuano la loro offensiva in Afghanistan e dichiarano di aver preso il controllo della città di Sheberghan, nella provincia settentrionale di Jawzjan.

Kabul smentisce la notizia, dichiarando che le forze governative son ancora in città e che presto avranno ragione dei talebani. Se così non fosse, questo sarebbe il secondo capoluogo di regione a cadere nelle mani delle milizie islamiche, dopo la caduta di Zaranj, nella provincia sud-occidentale di Nimroz, avvenuta venerdì.

The strategic city of Sheberghan, the capital of Jawzjan province in northern Afghanistan, fell to the Taliban on Saturday after a week of clashes, sources confirmed.



Sources said Afghan forces are stationed at the provincial airport and Khwaja Dako district of Jawzjan. pic.twitter.com/UbTsKD1Blt