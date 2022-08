Cristian Caim è un giovane imprenditore classe 1995. Ex dipendente Apple, nel 2017 scopre il mondo del Trading ed in breve tempo diventa una delle figure più autorevoli del settore. A novembre 2021 lancia il suo software CASHFLOW EA che, attraverso specifici algoritmi e strategie, riesce ad operare in modo automatico sui mercati finanziari, da allora ha creato un suo Team e attualmente seguono più di 140 clienti. L’abbiamo contattato per fargli qualche domanda.

Di cosa si occupa il tuo team?

C: “Il mio team si occupa di seguire ogni cliente dalla A alla Z dando informazioni con la massima trasparenza per tenere sempre alta la qualità. La nostra forza è proprio il passaparola, se un cliente si trova bene è normale che consigli un servizio o un prodotto ad altri. Ho formato quindi ogni persona al meglio per la consulenza, la vendita e l'assistenza.”

Cristian prosegue: “Siamo abituati a persone che puntano più sulla quantità che la qualità, non è questo il caso. Cerchiamo sempre di mettere in condizione il cliente stesso di capire se proseguire o meno anche contro il nostro interesse.”

Qual è la soddisfazione più grande nel tuo lavoro?

C: “Sicuramente leggere ogni giorno i feedback dei clienti che ti ringraziano per ciò che fai. Per forza di cose anche l’aver trovato un lavoro che mi permette di avere molto tempo libero, da sfruttare per stare con le persone a me più care o per sviluppare nuove idee.”

Attualmente sono moltissime le persone fra cui imprenditori ed influencer che si sono affidate ai suoi servizi. Se vuoi approfondire visita il suo profilo Instagram oppure il suo sito web.