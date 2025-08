Dott. Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo, Salerno - Che la sanità in Campania sia a pezzi con liste di attesa assurde e tante e sole chiacchiere dovrebbero dirlo i medici e non il "sommo governatore". Purtroppo se non lo rottamano per limiti di età (perché esiste per i medici e non per i politici), lo pensionano, lo accantonano, lo mettono in struttura protetta... la sanità qui in Campania sarà sempre e solo "proclama".

Bene fa il governo a chiudergli tutte le porte in faccia, arroganza di decenni con sistemazione di figli, amici e chi più ne può più ne metta. Non credo abbia mai lavorato un solo giorno della sua vita per cui dubito proprio sulle sue capacità, sulle sue competenze e altro. Politico di carriera navigato, scaltro quanto basta per far finire nei guai gli altri e non lui...fino ad ora. Ama i monologhi si atteggia a napoletano salernitano mentre è solo uno della Basilicata, poco adatto a confronti, basterebbe uno che ha cultura e capacità su alcuni argomenti per distruggerlo se alla pari.

Troppo facili i monologhi del venerdì o le tante cose che racconta ai giornalisti. Nessuno lo contesta in realtà, non le accetta, parla di cafoni e credo che debba guardarsi bene allo specchio. Personaggio di Crozza che non lesina insulti agli avversari immerso in un delirio cadente di onnipotenza finita. Pronto a fare accordi con Pd e... mamma mia... con i cinque stelle... quelli nuovi, altra cosa i Contiani rispetto ai veri grillini di un tempo, traditori esclusi!

Ha i suoi agganci, i suoi ammanicamenti... ovviamente, ma se - solo per ipotesi - dovesse andare in carcere domani, ne vedremo delle belle, sia sui suoi comportamenti che su quelli dei suoi fedeli.

Fumo di paglia è fumo di paglia sarà sempre, anzi a breve secondo me neppure la paglia, pure quella gli mancherà sotto i piedi!

Giudizio: Pessimo. Non mi rendo conto come sia riuscito ad andare avanti fino ad ora. Probabilmente per una grande mediocrità degli avversari, non ci sono altri motivi. Come mi dissero a Palazzo Madama nel 2014: "Dottore non siete voi un genio... è il livello qui che è basso"... e ho capito il senso del famoso commesso!

È un ricatto politico, al limite della provocazione: una discriminazione, con pretesti vergognosi, alla quale ci opporremo in sede civile e penale, nei confronti anche di una ipotesi di concussione da parte dei dirigenti ministeriali". Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, è un fiume in piena all'indomani dell'alt all'uscita del piano di rientro sanitario deciso dal ministero della Salute. A margine della inaugurazione del sistema robotizzato per la gestione dei farmaci dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, De Luca annuncia l'immediato ricorso al Tar del Lazio "per tutelare la Campania e i suoi cittadini" e ricorda che "la Campania, insieme a Veneto e Lombardia, sono le uniche regioni italiane in equilibrio di bilancio da dieci anni a questa parte".