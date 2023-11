Il Consiglio comunale ha bocciato, con il voto contrario di 12 consiglieri della maggioranza, 2 astensioni (Massimo Bagli e Santina Sgrò) e quello favorevole dei 4 dell’opposizione (Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano) la mozione presentata il 25 maggio scorso dal Consigliere Maisano avente per oggetto “Realizzazione di un parco gioco inclusivo e riqualificazione di Piazza Pozzo di Santa Marina”, già illustrata e letta nella precedente seduta.

I Consiglieri di maggioranza hanno fatto presente che molti degli interventi sollecitati dall’esponente dell’opposizione erano inclusi in un progetto, che l’Amministrazione aveva proposto da tempo e che alcuni erano stati già effettuati, o in fase di intervento, per cui non aveva senso chiedere la votazione. “Appena tre interventi con giochini – sosteneva invece Maisano – a fronte dei numerosi richiesti e sollecitati in mozione, mentre Santi Saraò evidenziava che le problematiche cittadine sono diverse e di vecchia data, per cui, come aveva detto qualche collega, anche Maisano avrebbe potuto interessarsi alla loro soluzione, quand’era Assessore nella precedente amministrazione, ritenendo pertanto le attuali azioni portate avanti e sostenute pura e semplice campagna elettorale”.

Al riscontro dei tanti interventi, che da qualche tempo si registrano in aula da parte di Consiglieri di maggioranza, Alessio Andaloro ha detto di rendersi conto che ci sono già fibrillazioni al suo interno in cerca di posizionamenti, mentre per Crisafulli sarebbe opportuno anziché pensare alle grandi opere, affrontate le criticità quotidiane. Per Lorenzo Italiano la mozione era meritevole ed andava votata in quanto utile anche nel rafforzare ciò, che di buono porta avanti l’Amministrazione. Lo stesso ha chiesto chiarezza sull’esistenza, o meno, di un’apposita pec intestata al Collegio dei revisori dei conti, ai quali non era stata recapitata una richiesta dell’opposizione, con diffida agli stessi, non sapendo dell’inesistenza della pec a loro riservata.

In assenza di tale sito istituzionale Italiano ha invitato a sollecitare la segretaria per sapere se oggi è possibile interloquire con i revisori dei conti; quindi, ha concluso con un altro intervento sull’ospedale. Sulla bretella per bypassare il ponte sul torrente Mela, chiusa per la mancata disponibilità del Comune ad assicurare un servizio di vigilanza, ha parlato Crisafulli; mentre Andaloro è tornato sui quadri di valore che – ha detto – “giacciono abbandonati da quando si è verificato l’incendio nel Comune.

Dopo un intervento di Franco Russo in difesa dell’operato dell’amministrazione, Pippo Doddo ha sottolineato che “l’opposizione per circa 2 anni ha fatto interventi e poi allontanarsi e quindi oggi non può reclamare, come ha fatto nella precedente seduta, il fatto che gli esponenti di maggioranza siano andati via in anticipo. I lavori proseguiranno giovedì alle ore 19:00.