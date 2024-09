In un’epoca in cui la trasformazione digitale è diventata un tema cruciale per ogni settore industriale, Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas dal 2016, ha deciso di condividere la sua esperienza e la sua visione con il libro “Diario di volo. Come guidare la trasformazione digitale tra innovazione e sostenibilità”, edito da LUISS University Press.



La trasformazione digitale come motore della sostenibilità secondo Paolo Gallo

Il libro rappresenta un viaggio affascinante nel cuore della trasformazione digitale, vista non solo come un’opportunità tecnologica, ma come un motore indispensabile per la transizione ecologica. La narrazione si sviluppa intorno all’esperienza concreta di Italgas, un’azienda che sotto la guida di Paolo Gallo ha intrapreso un percorso ambizioso di innovazione e digitalizzazione delle proprie reti di distribuzione del gas, trasformandole in infrastrutture intelligenti, flessibili e pronte per accogliere le sfide energetiche del futuro. Ogni capitolo del libro è un tassello di un mosaico complesso e dinamico, in cui l’innovazione tecnologica si intreccia con la sostenibilità ambientale, la formazione continua (long life learning) e una visione di lungo periodo. Paolo Gallo sottolinea come queste componenti siano interconnesse e necessarie per costruire un futuro più resiliente e consapevole, specialmente in un contesto globale segnato da eventi imprevisti e spesso drammatici, come la pandemia di Covid-19 e il conflitto russo-ucraino.



Paolo Gallo: trasformazione digitale e sostenibilità

L’opera non si limita a raccontare un successo aziendale, ma si propone come una guida per comprendere le dinamiche della trasformazione digitale in un’ottica di sostenibilità. La vision di Paolo Gallo è infatti lungimirante e anticipatoria, capace di prevedere e prepararsi ai cambiamenti, come dimostrato dall’evoluzione di Italgas in questi ultimi anni. Dal riconoscimento del ruolo di benchmark globale nello sviluppo di reti smart, alla crescente importanza di fonti rinnovabili come biometano e idrogeno, la strada tracciata nel libro è quella di un leader che guarda al futuro con ottimismo e determinazione. Nato a Torino nel 1961, Paolo Gallo ha esordito professionalmente in Fiat Avio S.p.A. nel 1988, accumulando una consolidata esperienza nel settore dell’energia. Dal 1997 si è dedicato a sviluppare nuove iniziative in questo campo, con un’attenzione costante alla sostenibilità, all’innovazione tecnologica e al benessere delle persone. La lunga carriera e la sua visione strategica emergono con forza in “Diario di Volo”, che non è solo una raccolta di riflessioni, ma un vero e proprio manuale per chiunque desideri comprendere e guidare il cambiamento in un mondo in costante evoluzione.