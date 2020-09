Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa.

SIT-IN DI PROTESTA, 16 SETTEMBRE 2020 presso USR d'Italia.

Diritti dei Diplomati Magistrali e precari della Scuola Secondaria.

L' associazione ANLI (Ass. Naz. Liberi Insegnanti) e l'associazione Anddl il 16 SETTEMBRE 2020, dalla ore 15 alla ore 18, si ritroveranno presso tutti gli USR d'Italia per protestare ed esprimere la loro indignazione e contrarietà verso le scriteriate e balorde politiche scolastiche di questo Governo sordo e cinico.



Ricordiamo altresì che da più di dieci giorni 10 maestre Diplomate Magistrali sono in sciopero della fame e, nonostante i ripetuti solleciti, dal ministero dell'Istruzione né dal Governo non è arrivato nessun segnale di dialogo né di solidarietà. Questo è il Governo giallorosso! Questa è la ministra Azzolina, ex sindacalista illacrimata, alla quale chiediamo le dimissioni immediate per "incapacità conclamata e riscontrata nella gestione della Cosa pubblica".

La presidente di ANLI

Dott.ssa Alessandra Gammino