Ti è scaduta o ti sta per scadere la patente di guida?

Come per tante altre scadenze in era Covid c'è stata una proroga e non devi preoccuparti.

Il Ministero dei Trasporti ha prorogato di 10 mesi la validità delle patenti di guida ed è intervenuta anche sulla validità del foglio rosa per chi ancora deve superare gli esami di guida.



le patenti di guida italiane con scadenza:



– tra 31 gennaio 2020 e 29 settembre 2020 sono valide fino al 29 luglio 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021).



– tra 30 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.



Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe:



– esame teoria: chi ha presentato la domanda di conseguimento patente tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 può svolgere la prova di teoria entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda.



– fogli rosa: i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 sono prorogati fino 29 luglio 2021, cioè fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 30 aprile 2021.