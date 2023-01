Il 2022 si è appena concluso con un party di capodanno assolutamente scatenato, ma al River House Club - Soncino (CR) il ritmo torna subito a battere forte, anzi fortissimo. Giovedì 5 gennaio 2022 la festa è musicata da due dj di qualità assoluta, ovvero Dader ed ATCG. Già attivi in tanti club lombardi e non solo, hanno entrambi un sound decisamente personale. Alla voce invece ci sono i giovani ma già esperti ed affermati Simo Loda & Bruno Sansotta. E' una gran bella occasione per iniziare il 2023 ballando con il ritmo giusto, con gli amici, sorridendo.



La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che torna a far ballare ogni sabato pure per diversi eventi speciali dal 17 settembre 2022. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.

Anche per l'autunno inverno 2022 / 23, infatti, il sound al River House Club sarà di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



River House Club

