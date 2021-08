Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute, fino a un massimo di 30.000 euro per azienda, e andrà calcolato sul costo aziendale del dipendente, per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione.

Come funziona il credito d'imposta formazione 40?



A partire dalla legge di Bilancio 2019, il credito d'imposta è attribuito nella misura del: 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300mila euro per le micro e piccole imprese. 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250mila euro per le medie imprese.

Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Anche gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata

Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti (o, più precisamente, i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo).