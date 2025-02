Per il 2025 al Teatro Palladium di Roma, la sostenibilità incontra l’educazione musicale con il convegno Musica sostenibile: ambiente, comunità, qualità della formazione, che si terrà presso il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre tra il 27 febbraio e il 1° marzo 2025.

L’evento è organizzato dalla rete Ecoritmi – composta da Fondazione Roma Tre Teatro Palladium, ETICAE - Stewardship in Action e Margine Operativo, in collaborazione con ADUIM – Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica – e si inserisce all'interno del progetto "RETE - Riuso, Ecologia, Tecnologia, Empowerment nella gestione sostenibile degli eventi di spettacolo", finanziato dal Bando TOCC PNRR - Next Generation EU ​​e con il patrocinio di ISPRA - Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale), CNAPM - Comitato Nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti (Ministero dell’Istruzione e del Merito).

Una tre giorni di incontri, talk, tavole rotonde e performance che vuole accendere un cono di luce sulle possibili pratiche di sostenibilità nel contesto dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento alla musica, per ispirare azioni concrete a favore del pianeta e delle comunità globali. Il convegno chiama a raccolta esperti, artisti, istituzioni culturali, operatori e il pubblico in un confronto aperto e dinamico su tematiche legate all'ambiente, alla società e alla qualità della formazione, e mira a realizzare iniziative che favoriscano una transizione verso un modello culturale più inclusivo e rispettoso del nostro ecosistema, per ridurre l’impatto ambientale degli eventi musicali, promuovendo al contempo valori di responsabilità sociale e culturale.

Si parte il 27 febbraio con i saluti istituzionali dei rappresentanti degli enti coinvolti, Luca Aversano (Presidente ADUIM – Associazione fra Docenti Universitari Italiani di Musica), la rete Ecoritmi. Il primo panel si apre con il keynote speech La sostenibilità oggi: sfide e opportunità; segue un approfondimento sulla sostenibilità negli eventi musicali e nel pomeriggio spazio al laboratorio partecipato (con previa registrazione a [email protected]) curato da Eticae – Stewardship in action e alla presentazione del Protocollo per integrare la sostenibilità nella programmazione e nella realizzazione degli eventi musicali con Irene Salerno (Cooperativa Prospetti).

La giornata del 28 febbraio 2025 inizia con l’approfondimento su musica e sostenibilità ambientale, moderato da Simone Caputo (Sapienza Università di Roma) e nel pomeriggio il focus si sposta sulla sostenibilità culturale e sulla qualità della formazione musicale con gli interventi di Luca Aversano e altri membri del comitato scientifico in un dialogo moderato da Daniele Sabaino dell’Università di Pavia - Cremona. Alle 18.30 sarà la volta di “Karma Clima: la musica incontra la sostenibilità”, conversazione con Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz, e la giornalista musicale Jessica Testa. Il progetto Karma Clima, che dà anche il titolo all’undicesimo album della band di Cuneo, è un'immersione sensoriale totale, dove suoni e visioni si intrecciano per spalancare nuove prospettive su questioni cruciali come il cambiamento climatico e l’equilibrio precario in cui versano il pianeta tutto e l’umanità stessa.

L’ultima giornata del 1° marzo 2025 è dedicata alla musica come strumento di coesione sociale e inclusione prima di concludersi con la cerimonia di consegna del Premio ADUIM 2024 per le migliori produzioni musicali frutto di un’interazione con la ricerca musicologica condotta da Luca Aversano (Università Roma Tre) e Susanna Pasticci (Sapienza Università di Roma). Alle 19 spazio alla tavola rotonda coordinata da Marco Bizzarini (Università Federico II di Napoli) Contrappunti alla mente: il pensiero musicologico nelle pratiche esecutive della musica vocale e alle 19.45 la consegna del Premio ADUIM 2024, affidata alla mezzosoprano di fama internazionale Monica Bacelli, seguita dal concerto dell’Ensemble Odechaton, diretto da Paolo Da Con sulle note di Josquin Desprez, Pietro Aretino, Carlo Gesualdo e Giovanni Pierluigi da Palestrina.

27-28 febbraio, 01 marzo 2025

Teatro Palladium dell’Università Roma Tre - Piazza Bartolomeo Romano, 8, Roma

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per info: [email protected]

Per partecipare al laboratorio del 27 febbraio pomeriggio è necessario registrarsi entro lunedì 24 febbraio 2025 alla mail: [email protected]