19 maggio, Splash! al Pelledoca di Milano. Inaugurazione Estate '18 con Joe T Vannelli

Al Pelledoca Milano l'estate 2018 inizia sabato 19 Maggio, con l'evento Splash", che inaugura la nuova stagione e porta al mixer del locale Joe T Vannelli, uno dei più storici dj italiani, un artista dalla carriera davvero internazionale.

Pelledoca Milano, nel verde del Parco Forlanini e a due passi dalla città, è uno dei pochi locali della città a proporre serate che iniziano all'ora dell'aperitivo, continuano con la cena (anche alla carta) e si concludono a notte fonda con grande musica, dodici mesi all'anno. Per l'estate 2018 il locale si presenta decisamente rinnovato, tutto in stile total white: a fianco della console c'è il nuovo Vip Privè, c'è pure un altro nuovo spazio, il New Garden Vip Corner, Come se non bastasse, nel giardino c'è un bar esterno con nuovi allestimenti.



La settimana di Pelledoca Milano per l'estate 2018 è già definita: il nuovo giovedì notte inizia già alle 20 con Happy Hour & Dinner per l'appuntamento Abbronzatissima. Venerdì viene confermato l'evento Scent of a Woman. Si parte alle 20 con la mitica Cena Cantata (intrattenimento durante la cena con musica italiana). Dj Peter K, Giancarlo Romano Voice e Manuel Manima fanno cantare, anzi scatenare chi cena al Pelledoca le canzoni italiane che fanno battere il cuore... e da mezzanotte, chi ha ancora energia, balla. Il nuovo sabato di Pelledoca Milano è poi Splash. Dopo la cena, che inizia alle 20.30 e fa scegliere agli ospiti tra menu guidato o tante proposte della carta, da mezzanotte si balla forte con i dj resident e pure tanti dj guest.

I guest musicali della nuova stagione Pelledoca Milano saranno moltissimi e non saranno solo dj, ma pure live band e musicisti. Il primo, al mixer del locale sabato 19 maggio per Splash, però è proprio un dj molto noto come Joe T Vannelli. Anzi uno dei più storici dj italiani, un artista dalla carriera davvero internazionale. Produttore discografico, conduttore radiofonico specializzato in musica house ed elettronica, Joe T Vannelli ha una carriera semplicemente infinita.

Dj, remixer, produttore, ideatore di one-night e tour in discoteca, conduttore radiofonico. Nonché autentico creatore della one-night Supalova, che si svolge sia d'estate che d'inverno nelle location più importanti, sia italiane che straniere (...). Se nella dance si vuole identificare un personaggio poliedrico e trasversale per antonomasia, impossibile non pensare a Joe T Vannelli (www.joetvannelli.com) ed alla sua musica house ed al podcast del suo radio show "Slave To The Rhythm", divenuto a più riprese il podcast italiano più scaricato in assoluto nella library di iTunes (...) La musica dei suoi podcast è la stessa che Jtv suona nelle sue serate in giro per il mondo – soltanto negli ultimi anni si è esibito in Brasile, Giappone, Australia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Emirati Arabi, Messico, Irlanda, Bulgaria, Tunisia, Egitto, Germania, Austria e Spagna - e nella sua one-night Supalova, impostasi subito come one-night di assoluto riferimento nel panorama house mondiale. Non a caso parliamo di un dj famosissimo sia in Italia che all'estero, capace in questi anni di esibirsi nelle migliori dancefloors del pianeta, da New York a Los Angeles, da Londra a Parigi, da Ibiza a Mikonos, da Miami a Sidney, da Dubai a Tokio, senza dimenticare Amsterdam, Oslo, Amburgo e party del calibro di Ministry of Sound, Soap, Renaissance, Cream e tanti altri ancora. Proverbiali ad esempio sono state le sue tournèe in Australia, con tappe al Seven di Melbourne e al Tank di Sidney ed in Brasile, con il suo djset protagonista assoluto dell' Itaipava Festival di San Paolo. Negli Stati Uniti suona al Wall di Miami ed al Marquèe di New York. Tra i suoi dischi recente, c'è: Hot Since 82 and Joe T Vannelli featuring Csilla "The End", già Essential New Tune per Pete Tong ed il suo programma Essential Selection (Bbc Radio One) ed i remix per Cher. Alla superba attività di dj, del resto Vannelli affianca da anni quella di remixer e produttore discografico. Tra i suoi remix top, si evidenziano quelli per autentici mostri sacri quali David Guetta, Loleatta Holloway, Mark Knight, Erick Morillo, David Morales, Danny Tenaglia, Little Louie Vega, senza dimenticare Ginuwine ft. Timbaland & Miss Elliot. Lavori che arricchiscono un roster che vede presenti i nomi di Giorgio Moroder, Bohannon, Thelma Houston, Space 2000, Bobby Brown, Mark Morrison, Eartha Kitt. Come produttore, nella sua scuderia spiccano i nomi di Robert Miles, Spiller, Pink Coffee, Justine Mattera, Csilla, Helen&Terry, Hotel Buena Vida. Che altro aggiungere? Della sua voce da doppiatore che ha prestato a spot per marchi quali Smart, Lotto, Fiat, Parmalat? Del suo essere testimonial per Burn, Mtv, Camel Yamaha, Axe, Robe di Kappa, Levi's, World Dj Fund? Del premio alla carriera ricevuto ai Dj Awards al Pacha di Ibiza, gli oscar mondiali della musica dance? Non resta che seguirlo e ascoltarlo nelle sue serate, nelle sue compilation, nei suoi podcast, sempre all'insegna del suo conclamato slogan "House Forever".

Evento Facebook 19/05 Splash @ Pelledoca Milano con Joe T Vannelli (info, prezzi, orari)

https://www.facebook.com/events/213735162551960/