La felicità, la gioia, la spensieratezza sono uno stato genuino dell’animo, capaci di manifestarsi in ogni tempo ed in ogni stagione. Essi sono elementi corroboranti e complementari alla musica del dj/producer Joe Bertè, il quale nella cooperazione con Giuseppe Landro, famoso discografico indipendente, ha presentato agli ascoltatori una new entry, intitolata “Dale cosita” con un genere dance, dosato magistralmente di sonorità tech house, contributi afro-tribali e latini di stampo prettamente caraibico, destinato a far ballare ininterrottamente gli amanti della danza.

Ad un’attenta analisi ritmica il genio dei due produttori si è concentrato precipuamente sulla salsa e sul reggaeton, unici secondo loro ad orchestrarsi armoniosamente con le più primitive cadenze afro e con i più avveniristici ritmi techno: infatti, la successione è ininterrottamente movimentata e briosa, risultato dell’incontro fra la musica africana tradizionale e quella occidentale con un largo uso di strumenti tecnologici sofisticati, quali in particolare altoparlanti e sintonizzatori, nonostante gli strumenti musicali tradizionali siano adottati; ma ingegnosamente modificati per una spiccata tendenza alle commistioni culturali.

La finalità è di sprigionare tutte le emozioni vivendo intensamente un, seppur breve, momento di spensierato divertimento in omaggio alla musica, le cui sonorità non conoscono ostacoli, né barriere: non a caso gli intercalari “Say Yeh” e “Oh Oh!” racchiudono un appello alla vitalità, unica condizione reale di benessere. “Dale cosita” appartiene all’etichetta ed alle edizioni “New Music”, presente in tutti gli store musicali digitali nelle tipologie rispettivamente originale, club “Say Yeh” mix e radio edit, garantendo quel sound dinamico ed ingegnoso, capace di animare entusiasticamente le piste da ballo di tutto il mondo.