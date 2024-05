Con profondo dolore, i Vertici dell'Ente Bilaterale per la Cooperazione Istituzionale e Sociale "FEDITALIASERVIZI" si uniscono al lutto che ha colpito la Guardia di Finanza ed, in particolare, le famiglie dei tre valorosi militari scomparsi in seguito al tragico incidente avvenuto oggi durante l'esercitazione del soccorso alpino.

In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere il nostro più sincero cordoglio e vicinanza ai familiari, agli amici e ai colleghi di Luca Piani, Alessandro Pozzi e Simone Giacomelli. La loro dedizione e il loro servizio non saranno mai dimenticati.

L'Istituzione FEDITALIASERVIZI e l'intera comunità, si stringe in un abbraccio collettivo, condividendo il peso di questa perdita. Riconosciamo e onoriamo il coraggio e l'impegno con cui hanno servito il nostro paese, dimostrando un eroismo che resterà esempio per tutti noi.

In segno di rispetto, osserveremo un minuto di silenzio, unendo i nostri cuori in un pensiero di pace per i nostri tre militari che hanno lasciato questo mondo troppo presto. Che la memoria del loro sacrificio ci guidi sempre nel perseguire i valori di solidarietà e di servizio che hanno incarnato fino all'ultimo istante.



FEDITALIASERVIZI

Ente Bilaterale Cooperazione Istituzionale e Sociale

Ufficio Stampa