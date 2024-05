Il Papa si scusa sull'epiteto-shock riguardante i seminaristi gay, trapelato a distanza di una settimana dall'incontro a porte chiuse con i vescovi italiani in cui sarebbe stato pronunciato, e che ieri in un baleno ha fatto il giro del mondo. Ma nonostante il tentativo di correre ai ripari, resta il suo durissimo attacco all'ingresso di omosessuali nei seminari - dove avrebbe detto icasticamente che "c'è troppa frociaggine" - e le polemiche non accennano a placarsi.

Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati pessima la gestione mediatica vaticana.

Il Magistero papale arranca fra pseudo-riforme e riaffermazioni tradizionaliste. bloccando tutte le riforme in particolare quella sulla riammissione al ministero dei preti sposati che hanno un regolare percorso canonico di dimissioni, dispensa dagli obblighi del celibato e matrimonio religioso.