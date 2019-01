Il Papa a Panama per la 34.esima Giornata mondiale della gioventù

È iniziato poco prima delle 10 (ora italiana) il viaggio di Papa Francesco verso Panama, in occasione della 34.esima Giornata mondiale della gioventù, che ha il seguente tema: "Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola"-

L'aereo, partito da Fiumicino, atterrerà intorno alle 16.30 ora locale, quando in Italia saranno le 22.30, all'aeroporto internazionale di Tocumen e verrà accolto dal nunzio apostolico, mons. Adamczyk, e dal presidente della Repubblica Juan Carlos Varela. che lo attenderà insieme alla moglie alla scaletta dell'aereo. Dall'aeroporto, il Papa si trasferirà alla nunziatura, suo luogo di residenza durante la permanenza a Panama, ricevendo, lungo i 28 km del tragitto il primo bagno di folla.

Gli appuntamenti ufficiali durante la Gmg saranno 10, con il Papa che parlerà sempre in spagnolo, e prevedono 3 omelie, 6 discorsi e un Angelus.

Prima della partenza, papa Francesco ha inviato il consueto messaggio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Queste le sue parole: «Nel momento in cui mi accingo a partire per Panama in occasione della Giornata mondiale della gioventù, animato dal vivo desiderio di incontrare i giovani provenienti da tutto il mondo nel segno della fede e della speranza, mi è gradito rivolgere a lei, signor presidente, e a tutti gli italiani il mio affettuoso e cordiale saluto che accompagno con fervidi auspici di serenità e concorde impegno per il bene comune.»

Intanto, martedì sera, la Gmg si è aperta ufficialmente con 75mila giovani che hanno partecipato alla messa dell'arcivescovo mons. Ulloa nel Campo santa Maria la Antigua nella Cinta Costera, a Panama, dove poi si è svolto subito dopo il concerto per la pace.

Quella in corso, è la terza Gmg che si svolge in America Latina, dopo la prima del 1987 in Argentina e la seconda di Rio 2013.

Nel programma del Papa, da segnalare l'incontro del 25 gennaio con i circa 200 giovani del carcere minorile "Centro de Cumplimento de Menores Las Garzas de Pacora", mentre domenica 27, nel giorno conclusivo della Gmg e del suo viaggio, Francesco si recherà nella Casa Hogar del Buon samaritano per incontrare giovani disabili e malati di Aids.