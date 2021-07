Un murale dell'artista Harry Greb apparso nel rione Monti raffigurava un omino di colore del subbuteo con su la maglia dell'Italia (con la scritta fai la cosa giusta) che, sceso dalla classica base semisferica (su cui era scritto Figc), si era inginocchiato con il pugno chiuso al cielo nel gesto inaugurato dal movimento "Black Lives Matter" per dire no al razzismo.

Inginocchiarsi per dire no al razzismo va di traverso agli estremisti di destra e ai loro supporter. Così Salvini e Meloni hanno iniziato una campagna per dire no a quel gesto. È una campagna curiosa perché si parla solo di inginocchiarsi, mentre non si parla del perché.

Così, a sprezzo del ridicolo e del buon gusto, i due futuri possibili premier insieme ai loro maître à penser hanno rilasciato in questi giorni dichiarazioni illogiche e prive di senso sul fatto che la nazionale non si debba inginocchiare e perché non lo faccia anche per altre cause come quella della povera ragazza pakistana uccisa dai parenti perché non voleva assoggettarsi ad un matrimonio combinato.

Ma che c'entra? Boh... vallo a capire!

Il gesto di inginocchiarsi è per dire no al razzismo, per ammettere che si è fatto poco finora per combatterlo e per chiedere scusa per quanto non si è fatto in passato. Ci sono migliaia di altri motivi per cui dovremmo chiedere scusa ad un sacco di persone... ma qual è il problema allora nell'iniziare a farlo, anche partendo dal razzismo?

Salvini e Meloni, così come coloro di cui i due soggetti riportano le dichiarazioni, ancora non lo hanno spiegato. Eppure non è così difficile. Evidentemente quella gente non vuole dire no al razzismo, ha paura di ammetterlo e inveisce contro chiunque voglia farlo.

Questa è l'unica spiegazione.

Sicuramente, infine, Salvini, Meloni e i loro "pensatori" avranno apprezzato il manifesto in perfetto stile fascista con cui i camerati di CasaPound - per la precisione quelli di Blocco Studentesco, associazione studentesca legata a CasaPound - hanno ricoperto il murale di Harry Greb, con questa motivazione:

"Abbiamo seguito il consiglio dell'artista. Chiedeva di fare la cosa giusta, no? Inginocchiarsi secondo noi non è una forma di rispetto per nessuno, meglio stare in piedi e guardarsi in faccia".

E poi c'è chi dice che in Italia non esiste una deriva fascista.