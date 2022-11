Pippo Pollina torna in tour in Italia per presentare il suo nuovo album Canzoni segrete, il 24° del cantautore palermitano residente da oltre 30 anni a Zurigo.

Canzoni segrete è un album che racconta le riflessioni di un poeta, stati d'animo - a volte anche molto intimi - messi in versi e melodie. Sogni, speranze e delusioni che, in 14 brani, mostrano un artista maturo che, nel bel mezzo di una ricerca personale, continua ad affrontare nuove sfide. Senza dimenticare l’impegno civile che da sempre costituisce un tratto distintivo del suo progetto artistico-musicale.

Un progetto musicale ambizioso che Pollina porterà in scena, dall'inizio del 2022, per oltre un anno e con più di 100 concerti già fissati in tutta Europa.

Ad accompagnare Pollina ci sarà un eccellente ensemble, il Palermo Acoustic Quintet, composto da Fabrizio Giambanco batteria, Mario Rivera basso, Gianvito Di Maio tastiere, Roberto Petroli sax e clarinetto, Edoardo Musumeci chitarre.

Ospite speciale della serata sarà il cantautore Paolo Capodacqua, nel cui ultimo disco, in un brano dedicato a Giovanni Falcone, risuona con una forte valenza simbolica la voce di Pippo Pollina.





​PIPPO POLLINA

Di canti e di storie

giovedì, 1 dicembre | 21:00

Sala Petrassi - Auditorium Parco della Musica