Il Movimento Idea Sociale continua a crescere in Campania. Falché: "Coinvolgimento, partecipazione, coraggio."

Continua incessante il lavoro di riqualificazione e di ristrutturazione dei quadri dirigenti del Movimento Idea Sociale portato avanti con professionalità e dedizione dal Segretario Provinciale di Caserta. Luigi Falché, su mandato del Segretario Nazionale Raffaele Bruno. Intervistato alla sede del partito in Via Maddaloni 6 a Napoli, il segretario provinciale di Caserta rilascia le seguenti dichiarazioni: "Il Movimento Idea Sociale, in Campania, nasce dal grande progetto di unire il popolo e restituire al popolo i diritti e la dignità, valori che sono stati deturpati e svuotati di ogni più elementare significato. Gli scandali, l’incapacità e l’atteggiamento arrogante dei politici di questo ultimo ventennio, hanno completamente disgustato, disorientato e allontanato gli Italiani dalla Politica, rendendoli schiavi di sistemi costruiti attraverso strategie ben precise, capaci di controllare le persone, i popoli, le nazioni, e incidere su qualsiasi forma di vita sociale, culturale,economica e finanziaria. Noi del Movimento Idea Sociale, continua Falché, abbiamo scelto di dedicarci alla politica per esercitare e rivendicare nelle sedi opportune, i principi fondamentali della democrazia, della società, e per la società. ; Siamo persone comuni, umili, che si discostano dai diktat imposti da politiche internazionali oltremodo di dubbia trasparenza giuridica, se non di dubbia costituzionalità"

Il segretario provinciale del Movimento Idea Sociale continua: "Da troppo tempo,Tutta la classe politica e i politici Tutti indistintamente, hanno concentrato il proprio interesse nei confronti dei poteri forti, riunendosi in un collettivo connivente , i cui obiettivi sono riconducibili alla finanza, al potere, e alla disintegrazione della identità e della dignità umana". Falchè accusa apertamente l'attuale classe politica asserendo: "E’ scandaloso dover affrontare la propria esistenza, difendendosi da Chi o Coloro che dovrebbero rappresentare la difesa della Democrazia, della Libertà, della Dignità, mentre contrariamente ad ogni e più elementare principio politico sono gli artefici di una distruzione pianificata nei minimi dettagli. Tutto ciò non vuole rappresentare un ipotetico scenario frutto delle più infauste previsioni, ma solo ed esclusivamente tratteggiare la realtà, il quotidiano, che forse “scaramanticamente” Tutti noi proviamo a non vedere, ma che è inesorabilmente presente e in netta fase di crescita e sviluppo". Infine Falché spiega in che modo tenta di coinvolgere quante più persone possibili nel progetto: "Noi di Movimento Idea Sociale, fondiamo la nostra politica sul coinvolgimento, sulla partecipazione, che notoriamente alimenta il coraggio, un coraggio al cambiamento, affinchè si possano sradicare i sistemi criminali, che stanno corrodendo la nostra Società, la nostra cultura, la nostra economia, e la nostra Italia. Vorremo riqualificare il nostro Paese e ricominciare da un percorso di cambiamento che nasca dalle persone, dal popolo, dal sociale. Movimento Idea Sociale è pronto per affrontare le sfide contro tutto ciò che non rappresenti i principi di Democrazia e di rispetto per i Cittadini , la Base di ogni Società." Simona Allevi