Compagni di vita e nel lavoro, decidono di investire sul loro piccolo supermercato che si trova nel borgo a 10 chilometri da Pesaro. Ristrutturazione totale e nuovi servizi, per continuare a offrire un servizio importante ai tremila abitanti del paese.

È la storia di chi continua a credere nei piccoli centri di provincia, spina dorsale del nostro Paese, quella di Roberto Valentini e Cristina Gresta, che venerdì 29 settembre riaprono il Conad City di Borgo Santa Maria, sul fiume Foglia.

Per la frazione sarà un piccolo evento, tanto che all’apertura interverrà Federica Corzani (nella foto), direttrice assistenza rete di Commercianti Indipendenti Associati, la cooperativa di dettaglianti del colosso Conad a cui aderisce la società di Roberto e Cristina.

All'interno una serie di miglioramenti, come il banco gastronomia, interamente rinnovato, nuovi allestimenti per panetteria e carne, lavorata internamente ogni giorno. Grande emozione anche per la squadra di dieci persone che ci lavorano come se fosse davvero una famiglia allargata.

«Un investimento importante in un momento storico delicatissimo» dice Corzani, senza nascondere un pizzico di orgoglio.