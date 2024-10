Nel posticipo del lunedì, si è registrata la prima vittoria stagionale del Cagliari in Serie A, che è tornata al successo dopo il 2-0 inflitto lo scorso maggio al Sassuolo.

A farne le spese è il Parma, sconfitto 3-2 nel proprio stadio, dove non sembra più capace di ottenere le stesse prestazioni di inizio campionato.

Quasi tutte le reti, escluso quella dell'1-0 con cui Zortea ha portato in vantaggio i rossoblu, sono state messe a segno nella rispresa.

Man, poco dopo il quarto d'ora, su assist di Coulibaly trova il pari per il Parma. I sardi vanno però di nuovo in vantaggio con Marin con un destro dal limite che si insacca all'incrocio. Nel finale, i ducali pareggiano su rigore, per fallo di Palomino, trasformato da Hernani. Subito dopo, grazie ad un bello scambio con Gaetano Piccoli sigla la rete del definitivo 3-2 per il Cagliari che in classifica si porta a 5 punti al pari del Parma.