L’intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia informatica che ha completamente cambiato il modo in cui le persone interagiscono con le macchine e le macchine tra esse.

L’intelligenza artificiale fornisce potenza di calcolo per i robot, consentendo loro di eseguire operazioni complesse e “ragionamenti” in un breve periodo di tempo, fino a tempi recenti unici per il ragionamento umano.

Grazie all’intelligenza artificiale, è possibile (almeno questo è l’obiettivo finale) consentire alle macchine di eseguire azioni e “ragionamenti” complessi, imparare dagli errori ed eseguire funzioni finora uniche dell’intelligenza umana.

Oggi, aziende e altre società in Italia e nel mondo utilizzano l’intelligenza artificiale per svolgere attività possono richiedere molto tempo.

L’intelligenza artificiale è una parte dell’informatica e della linguistica informatica, utilizzata per affrontare la formalizzazione di problemi e compiti simili a quelli svolti dall’uomo.

Al giorno d’oggi, è una sotto-disciplina dell’informatica dedicata allo studio della teoria, della tecnologia e della metodologia, che consente di progettare sistemi hardware e software in grado di gestire prestazioni elettriche in grado di simulare la correlazione dei computer. Saggezza umana.

I risultati del lavoro di intelligenza artificiale non devono essere distinti da persone con competenze specifiche.