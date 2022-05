Costituita anche a Milazzo dell’Unione invalidi civili (Uniciv): sta mattina il presidente Filippo Salamone, accompagnato dal segretario Lillo Pergolizzi e dal consulente medico Stefano Marchese, ha incontrato il Sindaco Pippo Midili per illustrare le attività di utilità sociale, che si porteranno avanti nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati o di terzi.

“Il nostro obiettivo – ha detto Salamone – è quello di tutelare e assistere invalidi civili, invalidi di guerra, mutilati, infortunati sul lavoro, portatori di handicap, chiunque abbia ottenuto il riconoscimento di invalidità da parte della Commissione sanitaria o qualsiasi persona, che, affetta da patologia, che abbia subito una compromissione della propria qualità di vita, tale da causare difficoltà persistenti allo svolgimento dei propri compiti o funzioni”.

In tale ottica ha chiesto al primo cittadino un supporto sia per regolamentare i rapporti con le altre istituzioni (ASP prima di tutto) e poi per mettere la stessa associazione nelle condizioni di assicurare dei servizi. Il Sindaco ha confermato la disponibilità, evidenziando che il Comune nell’ambito del progetto “La Mobilità Garantita” di Pmg Italia ha ricevuto un FIAT Ducato da nove posti, che viene messo a disposizione delle associazioni di volontariato per soddisfare sempre più i bisogni della comunità e che quindi anche l’Uniciv, facendo richieste agli uffici, potrà avvalersi dell’uso di tale mezzo di trasporto.