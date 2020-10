E' finalmente disponibile su YouTube, la puntata zero di @TheWindow, show musicale della dj producer toscana Ross Roys, attiva da sempre tra techno e tech house. Tra una battuta e e l'altra, con l'aiuto del pinguino Ping ed altri strani personaggi, con il montaggio dello YouTuber Ghost Shadow (...) questa prima puntata di @TheWindow dura circa mezz'ora ed è un flusso costante di elettronica.

E' un flusso decisamente ipnotico e coinvolgente. Questa volta è tutta musica inedita prodotta da Ross Roys, per le prossime puntate vedremo, senz'altro il sound sarà sempre diverso dalla musica che gira intorno. Che succederà nei prossimi episodi di @TheWindow? Vedremo e soprattutto ascolteremo, perché la puntata zero di questo show è proprio un bell'esperimento.





@TheWindow by Ross Roys: la puntata zero su YouTube





youtu.be/US4tWzpjF54



Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records.



ROSS ROYS su Instagram

www.instagram.com/ross_roys/