Galaxy M è la serie di Samsung che raccoglie gli smartphone di fascia bassa. In questa serie il produttore coreano ha presentato un nuovo prodotto: il Samsung Galaxy M11.

Il Samsung Galaxy M11 non è di certo uno smartphone top di gamma e non può competere con dispositivi come il Galaxy S20 FE presentato pochi giorni fa.

Chi cerca prestazioni di altissimo livello pertanto non apprezzerà il Galaxy M11 che, invece, potrebbe essere scelto da chi ha un budget non elevatissimo e vuole un'autonomia elevata.





Le caratteristiche del Samsung Galaxy M11: