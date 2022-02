Per il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati le due questioni, l'abolizione del celibato per i preti e la riammissione al ministero dei preti sposati già in servizio prima del matrimonio nelle parrocchie, vanno separate.

Da Monaco arriva la notizia dell'intervista dell'arcivescovo di Monaco alla Sueddeutsche Zeitung: "Per alcuni preti sarebbe meglio se fossero sposati. Non solo per ragioni sessuali, ma anche perché la loro vita sarebbe migliore, se non fossero soli. Questa discussione va affrontata", ha affermato.

La discussione, veramente, è notevole nella chiesa ma fino ad oggi ha portato solo a un nulla di fatto.

La diminuzione della crisi dei preti è endemica e ora servono interventi risolutivi: la "riammissione" al ministro nelle parrocchie per i preti sposati potrebbe essere una "boccata di ossigeno" per tutta la Chiesa diffusa nelle varie parti del mondo.