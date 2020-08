Dopo il "movimentato" Gran Premio d'Austria della scorsa settimana, i commissari FIM hanno convocato alcuni dei piloti della MotoGP, in vista di nuovi provvedimenti volti ad evitare incidenti, dato che negli ultimi due gran premi (compreso quello disputato a Brno) ce ne sono stati parecchi.

Poiché non è stato possibile sentire tutti i piloti interessati al termine della gara in Austria di domenica 16 agosto, gli stewards della FIM - Bill Cumbow, Freddie Spencer e Ralph Bohnhorst - intendono completare il giro di opinioni prima dell'inizio del BMW M Grand Prix di Stiria, che si correrà ancora sul Red Bull Ring in questo fine settimana.

Danilo Petrucci (Ducati Team) e Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) hanno già partecipato ad un'audizione sabato scorso.

Johann Zarco (Esponsorama Racing), Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) e Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech 3), invece, incontreranno gli Stewards della FIM MotoGP, giovedì 20 agosto al Red Bull Ring.

La missione della FIM è quella di garantire i piloti e contribuire alla loro sicurezza, anche regolando i loro comportamenti in pista, fino ad applicare possibili sanzioni in caso di violazioni. Dopo le audizioni sarà emesso un comunicato stampa.



Il responsabile dello spettacolare, ma per fortuna non grave, incidente dello scorso fine settimana, Johann Zarco (non è stata ancora stabilita la volontarietà o meno della frenata che ha causato la caduta della sua moto e di quella di Morbidelli, ma la telemetria lo scagionerebbe), sarà operato mercoledì 19 agosto in Italia per una frattura allo scafoide destro. Commissari permettendo, il pilota sarà comunque in pista già nel prossimo fine settimana.