Mercati, l'obiettivo 70 dollari per il greggio si fa sempre più lontano

Ancora una volta le società di analisi dei mercati hanno dovuto rivedere le loro previsioni riguardo ai prezzi del petrolio.

A inizio anno si pensava potessero giungere verso quota 70 dollari, ma adesso che gli USA stanno per diventare i primi produttori al mondo lo scenario è molto cambiato.

Infatti, un simile scenario non potrebbe non avere delle conseguenze sulle quote estrattive dei vari cartelli e non incidere su domanda e offerta, ripercuotendosi sulle quotazioni.

E dato che tale scenario è molto probabile, le previsioni per quest'anno vedono per l'oro nero prezzi tendenti al ribasso.

Attualmente il WTI è scambiato intorno ai 63 dollari al barile, metre il Brent a circa 68.