Due le nuove ordinanze di venerdì del ministro Roberto Speranza. Nella prima, il ministro della Salute ha disposto il passaggio nell'area arancione delle regioni Calabria, Lombardia e Piemonte, precedentemente in area rossa, e quello nell’area gialla delle regioni Liguria e Sicilia, precedentemente in area arancione. L’ordinanza entra in vigore dal 29 novembre.

Nella seconda, Speranza ha invece rinnovato le misure in atto per Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive vigenti relative alle regioni Toscana e Campania (che rimangono in area rossa), Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche (che rimangono in area arancione). L’ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020.

Questo il commento del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani:



Questo, invece, il commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: