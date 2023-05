Negli incontri serali della 33ª giornata di Serie A, si impongono Inter e Lazio, mentre Milan e Roma pareggiano.

Netta la vittoria dei nerazzurri che al Bentegodi si impongono sul Verona in lotta per non retrocedere con un netto 6-0. In gol il duo d'attacco Dzeko e Lautaro Martinez con una doppietta ciascuno, mentre Calhanoglu realizza una pregevole rete colpendo praticamente da fermo. A dare il via alle marcature, l'autorete di Gaich a seguito del tentativo di respingere in tuffo di testa un tiro-cross di Dimarco. In classifica il Verona rimane fermo a quota 27, al terzultimo posto con gli stessi punti dello Spezia, mentre l'Inter è quarta a 60, a -3 dalla Juventus.

La Lazio, seconda in classifica con un punto in più della Juventus, è tornata alla vittoria in casa battendo per 2-0 un coriaceo Sassuolo, grazie alla rete di Felipe Anderson e al raddoppio di Basic nei minuti di recupero. Pertanto, conferma così il secondo posto in classifica.

Milan e Roma, invece, pareggiano entrambe per 1-1. A San Siro i rossoneri subiscono il gol della Cremonese nel secondo tempo, ma trovano il pareggio nel recupero grazie ad una deviazione su punizione di Messias. Un punto importante per la Cremonese, che però è sempre penultima a -6 dalla terzultima... in ogni caso non un traguardo irraggiungibile con 15 punti ancora a disposizione.

Invece, in trasferta, la Roma era andata in vantaggio con El Shaarawy, ma è stata raggiunta poco dopo da un acrobatico gol di Caldirola su punizione calciata da Rovella. Inchiave Champions, Milan, Roma e Atalanta in classifica sono appaiate a quota 58.

E a proposito di Champions, prima della sfida per la semifinale tra le due milanesi che si disputerà la prossima settimana, da segnalare nel prossimo turno di Serie A gli scontri diretti tra Milan-Lazio,sabato alle 15.00, Roma-Inter alle 18.00 dello stesso giorno e Atalanta-Juventus il giorno dopo alle 12.30.