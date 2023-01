Il Bollettino degli Scienziati Atomici (Bulletin of the Atomic Scientists) è una rivista e un'organizzazione che è stata fondata nel 1945 da scienziati che hanno lavorato al progetto Manhattan, il programma del governo degli Stati Uniti per sviluppare le prime armi nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'organizzazione è conosciuta per il suo "Doomsday Clock" (l'Orologio dell'Apocalisse), una rappresentazione simbolica della probabilità di una catastrofe globale, come una guerra nucleare o un evento apocalittico provocato dai cambiamenti climatici.

L'orologio, in precedenza impostato su 100 secondi alla mezzanotte, adesso è a soli 90 secondi alla mezzanotte, ovvero dalla catastrofe.

Di seguito la traduzione del comunicato del Bulletin of the Atomic Scientists, A time of unprecedented danger: It is 90 seconds to midnigh:

Quest'anno, il Consiglio scientifico e di sicurezza del Bollettino degli scienziati atomici sposta in avanti le lancette del Doomsday Clock, in gran parte (anche se non esclusivamente) a causa dei crescenti pericoli della guerra in Ucraina. L'orologio ora si trova a 90 secondi dalla mezzanotte, il punto più vicino alla catastrofe globale mai raggiunto in precedenza.La guerra in Ucraina potrebbe entrare nel suo secondo anno, con entrambe le parti convinte di poter vincere. Sono in gioco la sovranità dell'Ucraina e i più ampi accordi di sicurezza europei che hanno in gran parte tenuto dalla fine della seconda guerra mondiale. Inoltre, la guerra della Russia contro l'Ucraina ha sollevato profonde domande su come gli stati interagiscono, erodendo le norme di condotta internazionale che sono alla base di risposte efficaci a una varietà di rischi globali.E peggio ancora, le minacce sottilmente velate della Russia di usare armi nucleari ricordano al mondo che l'escalation del conflitto – per caso, intenzionalmente o per errore di calcolo – è un rischio terribile. La possibilità che il conflitto possa sfuggire al controllo di qualcuno rimane alta.Le recenti azioni della Russia contravvengono a decenni di impegni da parte di Mosca. Nel 1994, la Russia si unì agli Stati Uniti e al Regno Unito a Budapest, in Ungheria, per dichiarare solennemente che avrebbe "rispettato l'indipendenza e la sovranità e i confini esistenti dell'Ucraina" e di "astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dell'Ucraina ..." Queste assicurazioni sono state fatte esplicitamente con l'intesa che l'Ucraina avrebbe rinunciato alle armi nucleari sul suo territorio e firmato il Trattato di non proliferazione nucleare, entrambe le cose che l'Ucraina ha fatto.

La Russia ha anche portato la sua guerra ai siti dei reattori nucleari di Chernobyl e Zaporizhzhia, violando i protocolli internazionali e rischiando il rilascio diffuso di materiali radioattivi. Gli sforzi dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica per mettere in sicurezza questi impianti finora sono stati respinti.

Mentre la guerra della Russia contro l'Ucraina continua, l'ultimo trattato di armi nucleari rimasto tra Russia e Stati Uniti, il New START, è in pericolo. A meno che le due parti non riprendano i negoziati e trovino una base per ulteriori riduzioni, il trattato scadrà nel febbraio 2026. Ciò eliminerebbe le ispezioni reciproche, approfondirebbe la sfiducia, stimolerebbe una corsa agli armamenti nucleari e aumenterebbe la possibilità di un conflitto nucleare.Come ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ad agosto, il mondo è entrato in "un momento di pericolo nucleare che non si vedeva dall'apice della Guerra Fredda".Gli effetti della guerra non si limitano ad un aumento del pericolo nucleare, compromettono anche gli sforzi globali per combattere i cambiamenti climatici. I paesi dipendenti dal petrolio e dal gas russo hanno cercato di diversificare forniture e fornitori, portando a maggiori investimenti nel gas naturale, esattamente quando tali investimenti avrebbero dovuto ridursi.Nel contesto di una guerra in atto e sullo sfondo delle minacce nucleari, anche le false accuse della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe pianificato di utilizzare dispositivi di dispersione radiologica, armi chimiche e armi biologiche assumono un nuovo significato. Il continuo flusso di disinformazione sui laboratori di armi biologiche in Ucraina solleva preoccupazioni sul fatto che la Russia stessa possa pensare di schierare tali armi, che molti esperti ritengono continui a sviluppare.L'invasione russa dell'Ucraina ha aumentato il rischio di uso di armi nucleari, sollevato lo spettro dell'uso di armi biologiche e chimiche, ostacolato la risposta del mondo ai cambiamenti climatici e ostacolato gli sforzi internazionali per affrontare altre preoccupazioni globali. L'invasione e l'annessione del territorio ucraino hanno anche violato le norme internazionali in modi che possono incoraggiare altri a intraprendere azioni che sfidano le intese precedenti e minacciano la stabilità.Non esiste un percorso chiaro per creare una pace giusta che scoraggi future aggressioni all'ombra delle armi nucleari. Ma come minimo, gli Stati Uniti devono tenere la porta aperta a un impegno di principio con Mosca che riduca il pericoloso aumento del rischio nucleare che la guerra ha favorito. Un elemento di riduzione del rischio potrebbe comportare contatti militari continui e di alto livello con la Russia da parte degli Usa, per ridurre la probabilità di errori di valutazione. Il governo degli Stati Uniti, i suoi alleati della NATO e l'Ucraina hanno una moltitudine di canali di dialogo: dovrebbero essere tutti esplorati. Trovare un percorso verso seri negoziati di pace potrebbe far molto per ridurre il rischio di escalation. In questo momento di pericolo globale senza precedenti, è necessaria un'azione concertata e ogni secondo conta.